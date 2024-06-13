Москалькова обратилась в ЮНЕСКО и ООН из-за атаки Киева на журналистов НТВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ, а также в международный Комитет защиты журналистов в связи с атакой на съемочную группу НТВ в Горловке ДНР, в результате которой один журналист погиб. Она пожелала в Telegram-канале соболезнования родным и близким военкора.

Обратилась в международные органы, наделенные мандатом защиты журналистов — ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также в международную неправительственную организацию «Комитет защиты журналистов», — написала Москалькова.

Съемочная группа телекомпании НТВ пострадала 13 июня. О том, что трое журналистов были ранены в результате атаки ВСУ вблизи Горловки в ДНР, сообщил глава администрации горокруга Иван Приходько. По его словам, в числе пострадавших оказались корреспондент службы информации телеканала Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников. Он отметил, что все пострадавшие были госпитализированы. Главврач городской больницы № 2 Нелля Якуненко позднее уточнила, что они находились в коме.

При этом заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак подчеркнул, что Организация Объединенных Наций выступает против любых нападений на представителей СМИ. Так в офисе Антониу Гутерриша отреагировали на атаку украинских военных в ДНР.