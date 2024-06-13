Три сотрудника российского телеканала получили ранения в Донбассе Мэр Приходько: в районе Горловки ранены три сотрудника НТВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Корреспондент службы информации НТВ Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников телеканала были ранены вблизи Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр города Иван Приходько. В Telegram-канале глава местной администрации отметил, что все пострадавшие были госпитализированы, другие подробности на данный момент не приводятся.

Во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки) тяжелые ранения получили Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ. Пострадавшие доставлены в больницу Горловки, — сказано в сообщении.

Ранее Приходько сообщал, что Вооруженные силы Украины 11 июня открыли огонь по Горловке, обстреляв жилой массив «Строитель». По его словам, в результате атаки погибла местная жительница. Мэр подчеркнул, что украинские военные убили невинного человека. Он выразил соболезнования родственникам и близким погибшей.

До этого представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало об очередном обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ. Уточнялось, что противник использовал натовские снаряды калибра 155 миллиметров. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.