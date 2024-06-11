ВСУ открыли огонь по Донецку СЦКК: ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка

Фото: МО Украины

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Там отметили, что ВСУ использовали «натовские» снаряды калибром 155 миллиметров.

Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:05 — населенный пункт Желанное Второе — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 21:50 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров, — указали в организации.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на сегодняшний день Вооруженные силы России контролируют более 60% территории Донецкой Народной Республики. Он признал, что несколько крупных городов по-прежнему удерживаются противником, речь идет о Красноармейске, Доброполье, Дружковке, Константиновке, Краматорске и Славянске. При этом активнее всего российские войска продвигаются на Авдеевском направлении и в районе Часова Яра, который является одним из ключевых хабов украинской армии.

До этого Пушилин допустил снижение возрастной планки мобилизации на фронт до 18 лет на Украине. По его мнению, такое развитие событий нельзя исключать с учетом «оголтелых шагов в плане мобилизации».