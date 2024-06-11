Удар ВСУ по жилому кварталу в Горловке закончился трагедией Глава Горловки: при обстреле города со стороны ВСУ погибла мирная жительница

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины открыли огонь по Горловке в Донецкой Народной Республике, противник обстрелял жилой массив «Строитель», написал в Telegram-канале глава города Иван Приходько. По его словам, в результате атаки погибла местная жительница.

Вследствие обстрела жилмассива «Строитель» со стороны украинских нацистов погибла мирная жительница Горловки, — говорится в сообщении.

Приходько подчеркнул, что украинские военные убили невинного человека. Он выразил соболезнования родственникам и близким погибшей.

Ранее глава Горловки сообщал, что при ударе украинских войск по городу погибли два человека. Приходько отмечал, что противник значительно нарастил использование беспилотников в регионе. Также в небе над Никитовским районом Горловки была замечена украинская авиация.

До этого представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало об очередном обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ. Уточнялось, что противник использовал натовские снаряды калибра 155 миллиметров. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.