Стало известно о состоянии раненных в Горловке журналистов НТВ ТАСС: раненные в Горловке журналисты НТВ находятся в коме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Раненные в Горловке журналисты НТВ находятся в коме, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача городской больницы № 2 Неллю Якуненко. По ее словам, пострадавших оперируют.

Ко мне привезли [журналистов], они тяжеленные. Они в коме, не говорящие, не могу сказать, [что с ними случилось], они в операционной. У них травматическая ампутация, открытая черепно-мозговая, — сказала она.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что корреспондент службы информации НТВ Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников телеканала были ранены в Донецкой Народной Республике.

До этого Приходько сообщал, что Вооруженные силы Украины 11 июня открыли огонь по Горловке, обстреляв жилой массив «Строитель». По его словам, в результате атаки погибла местная жительница. Он выразил соболезнования родственникам и близким погибшей.

10 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четыре человека ранены после подрыва на мине в Шебекино. По его словам, среди пострадавших — трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24».

Еще одного мужчину с ранениями конечностей доставили в больницу № 2 города Белгорода. Двое бойцов будут проходить лечение амбулаторно, уточнил он.