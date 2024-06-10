Четыре человека подорвались на мине в Белгородской области Гладков: четыре человека подорвались на мине в Шебекино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека ранены после подрыва на мине в Шебекино, сообщил в своем Telegram-канале белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, среди пострадавших — трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24».

В тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ доставлен оператор телеканала — у мужчины осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. В настоящее время врачами проводится операция, — сообщил Гладков.

Еще одного мужчину с ранениями конечностей доставили в больницу № 2 города Белгорода. Двое бойцов будут проходить лечение амбулаторно, уточнил он. На месте работают оперативные службы.

Ранее село Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. По словам Гладкова, один из дронов сбросил взрывное устройство на автомобиль, другой — на здание, пострадавших нет.

До этого в пресс-службе Минобороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны предотвратили массированную атаку беспилотников ВСУ на Белгородскую область. По данным ведомства, в небе над регионом было сбито пять дронов. Уточняется, что ПВО работала с 16:50 до 17:50 по московскому времени.