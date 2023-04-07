Мошенники научились красть деньги посредством QR-кода Центробанк рассказал о новой схеме кражи денег со счета по QR-коду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники разработали новый способ кражи денег со счетов клиентов банков, для этого они используют сервис снятия наличных денег по QR-коду, говорится на сайте Центробанка России. Регулятор поясняет, что злоумышленники рассчитывают на легкомыслие людей, которые не придают значения изображению с черно-белыми квадратами и легко могут с ними им поделиться.

Ряд банков внедрил возможность снятия наличных денег посредством QR-кода, который клиент может самостоятельно сгенерировать в мобильном приложении на нужную сумму. Далее этот QR-код подносится к сканеру банкомата, и клиенту выдаются деньги.

ЦБ указывает, что мошенники начали звонить клиентам под видом сотрудников кредитных организаций. В разговоре преступники сообщают, что со счета клиента пытаются снять деньги. Для отмены этой операции мошенники под видом работника банка просят прислать QR-код.

QR-код в этом случае фактически является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода. Никогда не делитесь QR-кодом с незнакомыми людьми, не храните его изображение в мобильных устройствах или в распечатанном виде. Помните, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код, — посоветовал регулятор.

Ранее Сбербанк предупредил, что в России участились случаи, когда мошенники звонят своим жертвам и обвиняют их в измене Родине. Злоумышленники придумали очередную схему обмана: они связываются с человеком, представляясь сотрудником ФСБ или МВД, и сообщают ему, что работник банка похитил персональные данные клиента и с его счета отсылает деньги для нужд украинской армии.