Мошенники начали обвинять россиян в измене Родине Сбербанк рассказал о случаях мошенничества с обвинением в измене Родине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России участились случаи, когда мошенники звонят своим жертвам и обвиняют их в измене Родине, говорится на сайте Сбербанка. Злоумышленники придумали новую схему обмана: они связываются с человеком, представляясь сотрудником ФСБ или МВД, и сообщают ему, что работник банка похитил персональные данные клиента и с его счета отсылает деньги для нужд украинской армии.

Сбербанк предупреждает о набирающих обороты случаях мошенничества, в которых жертву обвиняют якобы в измене Родине, — говорится в сообщении.

Преступники убеждают клиента банка, что тот попадает под статью, поскольку деньги перечисляются от его лица. Путем такого запугивания мошенники вынуждают свою жертву подключить ложную службу безопасности банка и переводить деньги на их счета или брать кредиты, говоря, что таким образом смогут вычислить «виновного».

Сбербанк порекомендовал дополнительно подключить уведомления о банковских операциях, что позволит клиентам контролировать свой счет.

В кредитной организации напомнили, что ее сотрудники никогда не просят клиентов продиктовать полный номер карты, код из СМС или трехзначный код на обороте карты (CVV).

Ранее в Мурманске два ребенка передали мошенникам 500 тысяч рублей на дорогостоящую операцию для их матери, которая якобы попала в автомобильную аварию. Наличные деньги, оставленные в коробке около входной двери квартиры, забрала 24-летняя москвичка, которую удалось оперативно задержать.