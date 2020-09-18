Мосгорсуд рассмотрит возможность освобождения Фургала из СИЗО

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Соратникам и близким оппозиционера Алексея Навального, которые могли вывезти из России бутылки со следами якобы яда, может грозить до семи лет заключения, считает глава коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнёры» Александр Грибаков.

Эксперт ссылается на 226.1 УК РФ, которая определяет ответственность за контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия и так далее, передаёт РИА Новости. В...