Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста заместителю главы «Аэрофлота»

https://static.news.ru/photo/be0c37c4-cd0c-11ea-98ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба Мосгорсуда сообщила об отмене решения Басманного суда продлить арест замглавы «Аэрофлота» Владимира Александрова. Однако он был оставлен под стражей до 7 августа 2020 года.

Александрова подозревают в крупном мошенничестве на сумму 250 млн рублей. Отмечается, что в этом ему помогли сообщники, которым суд также продлил арест. В частности, речь идёт об адвокатах Александре Сливко и Дине Кибец, а также о бывшем директоре юридического департамента «Аэрофлота» Татьяне Давыдовой.

В период их ареста Басманный суд должен будет повторно рассмотреть ходатайство о продлении ареста, пишет РБК.

По версии следствия, сообщники заключили в 2015–2016 годах договоры на оказание юридических услуг. В качестве исполнителей по ним числились Сливко и Кибец. Однако работы выполнялись штатными юристами «Аэрофлота».

Позднее на счёт коллегии адвокатов, в которой трудились Сливко и Кибец, было перечислено около 250 млн рублей.

Как информировал NEWS.ru, ранее в Мосгорсуде сделали заявление по делу Михаила Ефремова.