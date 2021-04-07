Мосгорсуд отменил домашний арест для Олега Навального и Любови Соболь

https://static.news.ru/photo/abc85e4a-97d1-11eb-baf3-96000091f725_660.jpg Фото: Олег Навальный/facebook.com

Московской городской суд сменил меру пресечения обвиняемым по «санитарному делу», рассказал адвокат Илья Уткин. Их домашний арест заменили на запрет определённых действий.

Меру пресечения изменили брату оппозиционера Алексея Навального Олегу, юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом) Любови Соболь, а также муниципальным депутатам Константину Янкаускасу и Людмиле Штейн, передаёт «ОВД-Инфо».

В официальном Telegram-канале московских судов сообщили , что обвиняемым запретили покидать дома в период с 20:00 до 06:00, общаться с другими фигурантами дела, использовать Интернет по обстоятельствам, касающимся дела, звонить по телефону, а также отправлять письма и телеграфные сообщения.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По этому делу Любовь Соболь отправили под домашний арест Тверским районным судом Москвы до 23 марта. Такая же мера пресечения назначена главе «Альянса врачей» (признан российскими властями иноагентом) Анастасии Васильевой, участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной, брату политика Алексея Навального Олегу и координатору московского штаба Навального Олегу Степанову. Они обвиняются в подстрекательстве граждан к нарушению санитарных правил на протестной акции. Следствие утверждает, что действия Соболь и других организаторов мероприятия создали «угрозу массового заболевания».

Акции протеста прошли в Москве 23 и 31 января, а также 2 февраля. Люди вышли на улицы в знак поддержки Алексея Навального. Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.