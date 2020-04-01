Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/4136bd8a-7430-11ea-a781-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нарушителей режима самоизоляции в Москве будут штрафовать на 4-5 тысяч рублей. Такое решение приняла Мосгордума 1 апреля.

Отмечается, что если граждане столицы не будут соблюдать введенный режим самоизоляции в Москве, их будут штрафовать на сумму 4 тысяч рублей. Если они воспользовались при этом личным транспортом, то штраф составит 5 тысяч рублей.

Носитель коронавирусной инфекции, который нарушает режим домашней изоляции, при этом еще и используя свой личный транспорт, становится более мобильным, — цитирует РИА Новости главу комиссии МГД по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилла Щитова.

При повторном нарушении штраф для граждан составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, документ предусматривает наложение административного штрафа за несоблюдение требований по приостановке проведения массовых мероприятий, работе торговых точек и по оказанию услуг с личным присутствием граждан на должностных лиц в размере от 30 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, сотрудники столичных правоохранительных органов в ближайшее время не будут забирать с улиц граждан, которые нарушают самоизоляционный режим.