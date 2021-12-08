Морозная погода в Москве установится до конца недели

Пятница и суббота станут самыми холодными на этой неделе. Температура воздуха по ночам опустится до 17 градусов ниже нуля, а по области ещё ниже — до минус 19. Правда, уже в воскресенье начнётся потепление. Дневная температура понедельника составит от 0 до −5, а во вторник не исключена оттепель, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что недавно спрогнозированный выход южного циклона, сопровождающийся неблагоприятной погодой, связанной с выпадением снега, сменился следующим синоптическим процессом — перемещением выраженного антициклона со Скандинавии.

Сформировалось образование высокого давления, которое медленно приближается через Северо-Западный федеральный округ и центр Европейской России. И уже завтра Москва окажется под его влиянием на южной периферии этого антициклона​, — отметил Вильфанд.

В первую очередь это будет характеризоваться повышением давления, которое будет выше нормы примерно на 5-7 мм ртутного столба, а самое главное, будет ощущаться похолодание, заметил синоптик.

Уже в ближайшую ночь термометры покажут минус 10–12 градусов, по области до минус 15. При этом днём расчёты на потепление не оправдаются и холодная погода сохранится. По словам специалиста, это примерно на четыре градуса ниже нормы. Но ветер будет небольшим 5–8 м/с.

В пятницу и субботу нас ждёт лунная ночь и солнечный день. Но при этом морозы будут усиливаться. Ночные температуры в Москве — минус 15–17, а по области до 19 мороза. Днём в пятницу солнце хотя и будет, но это будет именно то солнце, которое светит, но не греет. Поэтому максимальная температура в послеполуденные часы — минус 11–13 градусов <...>. В субботу погода не изменится — те же самые 15–17 мороза в Москве в ночные часы и минус 11–13 в дневные, — подчеркнул Вильфанд.

Однако уже в воскресенье, по словам эксперта, температура начнёт повышаться — 9–14 градусов ниже нуля ночью, а днём минус 2–4. В начале следующей недели, согласно его прогнозу, повышение продолжится. В понедельник от 0 до минус 5, а во вторник даже не исключена оттепель. Давление начнёт понижаться и приходить к своему нормальному значению, заключил специалист.

Ранее метеорологи предупредили о самой холодной зиме в Евразии за 30 лет. Причиной такого похолодания является глобальное потепление, которое разрушает структуру полярного вихря в Арктике. Это может привести к тому, что запертый в нём холодный воздух может дойти вплоть до широт Сочи и Парижа.