Морозим в пакетах на зиму: овощная заправка для супов и вторых блюд. Эта универсальная овощная заправка станет вашим главным кулинарным помощником зимой. Замороженная со свежими летними ароматами, она моментально преобразит любое блюдо — от супа до рагу, даря ему яркий вкус и кусочек солнечного лета в тарелке.

Ингредиенты

Лук репчатый — 1 кг

Морковь — 1 кг

Перец болгарский — 1 кг

Помидоры — 1 кг

Укроп, петрушка — по вкусу

Приготовление

Все овощи необходимо подготовить и нарезать удобным для вас способом: лук и помидоры нарезаются кубиками, болгарский перец — тонкой соломкой, а морковь натирается на крупной терке или измельчается в кухонном комбайне, после чего зелень мелко шинкуется ножом. Подготовленные овощи и зелень нужно тщательно перемешать в большой объемной миске до получения однородной разноцветной массы. Затем разложить смесь по небольшим пакетам для заморозки, плотно утрамбовав и выпустив лишний воздух, придав форму компактных брикетов или колбасок для удобства порционного использования. Готовые пакеты с заправкой отправляются на хранение в морозильную камеру.

