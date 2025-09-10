Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 09:30

Морозим в пакетах на зиму: овощная заправка для супов и вторых блюд

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Морозим в пакетах на зиму: овощная заправка для супов и вторых блюд. Эта универсальная овощная заправка станет вашим главным кулинарным помощником зимой. Замороженная со свежими летними ароматами, она моментально преобразит любое блюдо — от супа до рагу, даря ему яркий вкус и кусочек солнечного лета в тарелке.

Ингредиенты

  • Лук репчатый — 1 кг
  • Морковь — 1 кг
  • Перец болгарский — 1 кг
  • Помидоры — 1 кг
  • Укроп, петрушка — по вкусу

Приготовление

  1. Все овощи необходимо подготовить и нарезать удобным для вас способом: лук и помидоры нарезаются кубиками, болгарский перец — тонкой соломкой, а морковь натирается на крупной терке или измельчается в кухонном комбайне, после чего зелень мелко шинкуется ножом. Подготовленные овощи и зелень нужно тщательно перемешать в большой объемной миске до получения однородной разноцветной массы.
  2. Затем разложить смесь по небольшим пакетам для заморозки, плотно утрамбовав и выпустив лишний воздух, придав форму компактных брикетов или колбасок для удобства порционного использования. Готовые пакеты с заправкой отправляются на хранение в морозильную камеру.

Ранее мы рассказывали о 5 способах заморозки кабачков. Не выкидываем, а запасаем на зиму!

овощи
заморозки
домашние заготовки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог назвала причину осенней тревожности
В Кузбассе оценили перспективы поставок угля в Южную Корею
В России назвали самые высокооплачиваемые профессии
Ограничения в аэропорту Сочи обернулись задержками более 20 рейсов
Американский журналист ответил на версию о «следе украинца» в подрыве СП
Стало известно, где может находиться сбежавший из СИЗО россиянин-уголовник
Европейская страна дала согласие на использование замороженных активов РФ
Стало известно, сколько детей пропали в России летом 2025 года
8 рабочих способов избавиться от запаха кошачьей мочи
Киев планировал покушение на сотрудника предприятия ОПК России
Бывший российский фигурист Володин получил гражданство Германии
Россиян предупредили о подорожании одного продукта
Школьник упал с лошади и получил страшную травму
В ДНР рассказали о «высотных» боях в Покровске
Предатель из оборонной отрасли жестко поплатился за госизмену
Школьница упала замертво во время урока физкультуры
В российском городе лошадей отправили на «штрафстоянку»
Здание правительства Белгородской области попало под удар ВСУ
Жертве насилия пришлось менять квартиру: мигранты надругались над подругой
Москвича приговорили к 10 годам колонии за вербовку граждан в РДК
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.