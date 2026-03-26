Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 04:40

Монгольский цуйван — степное рагу, способное покорять. Томлю мясо, овощи и лапшу в одной посуде. Нереально вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Цуйван — это идеальный баланс: нежная лапша собственного приготовления, сочная говядина и хрустящие овощи, объединенные под крышкой казана. Блюдо, где каждый компонент готовится в свой момент, чтобы в финале создать целостную и насыщенную композицию.

Что понадобится

Для лапши: пшеничная мука — 300 г, вода — 150 мл, соль — 0,5 ч. л., растительное масло — 2 ст. л.

Для рагу: говядина (вырезка или лопатка) — 400 г, репчатый лук — 1 шт. (крупный), морковь — 1 шт., сладкий перец — 1 шт., белокочанная капуста — 200 г, чеснок — 3 зубчика, соевый соус — 2 ст. л., куркума — 1 ч. л., сушеный тимьян — 0,5 ч. л., вода — 250–300 мл, растительное масло для жарки — 3 ст. л., соль, свежемолотый черный перец — по вкусу.

Для подачи: зеленый лук, кинза — небольшой пучок.

Как готовлю

Сначала замешиваем тесто для лапши: соединяем муку с солью, постепенно вливаем воду и вымешиваем руками около 5 минут до гладкого и эластичного состояния. Накрываем пленкой и оставляем отдыхать на 15 минут.

Говядину нарезаем тонкими полосками поперек волокон, лук — перьями, морковь и перец — соломкой, капусту тонко шинкуем, чеснок измельчаем.

Возвращаемся к тесту: делим его на 4 части, каждую раскатываем в максимально тонкую круглую лепешку. Обжариваем каждую лепешку на сухой, хорошо разогретой сковороде с обеих сторон до легкой золотистости и исчезновения липкости.

Щедро смазываем каждую лепешку растительным маслом, складываем по две стопкой, сворачиваем в рулет и нарезаем тонкой соломкой — лапша готова.

В разогретом казане или воке с растительным маслом обжариваем лук 4 минуты, добавляем морковь и жарем еще 5 минут. Затем добавляем говядину и обжариваем, помешивая, до румяной корочки около 5 минут.

Вливаем соевый соус, добавляем чеснок, куркуму и тимьян, перемешиваем. Вливаем воду, добавляем соль и перец, доводим до кипения. Засыпаем оставшиеся овощи — перец и капусту, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на медленном огне 5–7 минут.

Равномерно распределяем подготовленную лапшу поверх рагу, накрываем крышкой и готовим на пару еще 5 минут, чтобы лапша впитала ароматы и стала мягкой. В конце добавляем мелко нарезанную зелень и аккуратно, но тщательно перемешиваем все содержимое казана. Подаем цуйван горячим.

Проверено редакцией
еда
рецепты
лапша
Монголия
рагу
овощи
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онколог предупредил, что любые непонятные симптомы могут говорить о раке
В Совфеде предложили самый эффективный метод борьбы с МФО
Zivert довела гостей до слез: премьера видеоверсии шоу «Где-то в Ретро»
Пенсия 70 тысяч рублей: как получить максимальную выплату
Первый спектакль Ефремова на свободе: как знаменитости оценили постановку
«Британца» Гребенщикова могут наказать за смену паспорта
Что известно об изменениях в правилах перевода денежных средств
«Они боятся сказать»: Трамп указал на прогресс в диалоге с Ираном
Юрист озвучил, в каких случаях можно получить деньги от курящих соседей
Прилеты по двум авиабазам: иранские дроны уже в США — привет от Хаменеи
Движение «Хезболла» сообщило об ударе по зданию МО Израиля в Тель-Авиве
Более двух десятков БПЛА сбили над Ленобластью
Многомиллионные долги, ислам, личная жизнь: где сейчас Сергей Романович
«Имперские» бренды Блиновской выставили на продажу
Дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в Белгородской области
Друзья Зеленского взвыли. Дроны ВСУ долетели до Прибалтики — Киев бьет не глядя
США и Израиль передумали уничтожать двух иранских политиков
Похищенный США Мадуро снова предстанет перед судом в Нью-Йорке
Депутат Рады пошла в суд из-за провалов главкома ВСУ на фронте
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Выборге
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.