Забудь про бич-пакеты. Эта лапша с курицей и грибами спасет любой ужин за 30 минут

Забудь про бич-пакеты. Эта лапша с курицей и грибами спасет любой ужин за 30 минут

Устал после работы, а готовить надо? Этот рецепт лапши с курицей не требует танцев с бубном. Кинул, сварил, съел.

Ингредиенты

Курица — 400 г, лапша — 120 г, лук репчатый — 1 шт. (100 г), морковь — 1 шт. (100 г), перец болгарский — 100 г, грибы (шампиньоны) — 100 г, чеснок — 2 зубчика, соевый соус — 2 ст. л., растительное масло — 3 ст. л., соль, перец — по вкусу, зелень (укроп, петрушка) — по вкусу.

Как готовлю

Сначала ставлю кастрюлю с водой на огонь, солю и варю лапшу до готовности — это займет минут 5–7, так что успеваю все остальное. Пока лапша варится, режу курицу небольшими кусочками, солю, перчу и обжариваю на сильном огне до золотистой корочки минут 5. Затем кидаю к мясу мелко нарезанный лук, тертую морковь, сладкий перец и грибы — жарю все вместе еще 5–7 минут, постоянно помешивая.

Когда овощи стали мягкими, добавляю мелко рубленный чеснок и вливаю соевый соус, перемешиваю и тушу минуту. Откидываю готовую лапшу на дуршлаг, перекладываю ее прямо на сковороду к мясу и овощам, все хорошо перемешиваю, даю прогреться пару минут. В самом конце посыпаю свежей зеленью — и готово.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Ароматный бульон получился настолько прозрачным и насыщенным, что я первым делом выпил его ложкой, забыв про саму лапшу. Мой вам совет: не жалейте зелени при подаче, она делает вкус ярче в разы.