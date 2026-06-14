Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 15:51

Забудь про бич-пакеты. Эта лапша с курицей и грибами спасет любой ужин за 30 минут

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Устал после работы, а готовить надо? Этот рецепт лапши с курицей не требует танцев с бубном. Кинул, сварил, съел.

Ингредиенты

Курица — 400 г, лапша — 120 г, лук репчатый — 1 шт. (100 г), морковь — 1 шт. (100 г), перец болгарский — 100 г, грибы (шампиньоны) — 100 г, чеснок — 2 зубчика, соевый соус — 2 ст. л., растительное масло — 3 ст. л., соль, перец — по вкусу, зелень (укроп, петрушка) — по вкусу.

Как готовлю

Сначала ставлю кастрюлю с водой на огонь, солю и варю лапшу до готовности — это займет минут 5–7, так что успеваю все остальное. Пока лапша варится, режу курицу небольшими кусочками, солю, перчу и обжариваю на сильном огне до золотистой корочки минут 5. Затем кидаю к мясу мелко нарезанный лук, тертую морковь, сладкий перец и грибы — жарю все вместе еще 5–7 минут, постоянно помешивая.

Когда овощи стали мягкими, добавляю мелко рубленный чеснок и вливаю соевый соус, перемешиваю и тушу минуту. Откидываю готовую лапшу на дуршлаг, перекладываю ее прямо на сковороду к мясу и овощам, все хорошо перемешиваю, даю прогреться пару минут. В самом конце посыпаю свежей зеленью — и готово.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Ароматный бульон получился настолько прозрачным и насыщенным, что я первым делом выпил его ложкой, забыв про саму лапшу. Мой вам совет: не жалейте зелени при подаче, она делает вкус ярче в разы.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
лапша
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В багажнике машины скончался мужчина, которого выгнали из дома
Бывшая телеведущая Зейналова рассказала о работе послом России
Раскрыто, почему встреча Трампа и Зеленского на полях G7 вряд ли состоится
Россиянам рассказали, как защитить свои аккаунты в мессенджерах от взлома
«Правда оказалась погребена»: в ФРГ встревожились из-за ситуации на Украине
В Иране раскрыли, что может сорвать достижение соглашения с США
Слабейшие в ВСУ, вывоз заводов из ДНР: новости СВО к вечеру 14 июня
Россиянка погибла при атаке БПЛА
Секретарь Совбеза Армении встретился с помощником главы Азербайджана
«С нетерпением»: Пашинян захотел новых сделок с «великим» Трампом
Стало известно, зачем США нужна резолюция по Ирану
«На несколько поколений»: в ОП РФ призвали оценить санкции трезво
Шоу «Сокровища императора», сезон 3, выпуск 10: кто ушел 14 июня, конфликты
Семья из России потеряла деньги из-за ошибки нейросети
Улицы российского города ушли под воду после летнего дождя
Россиянка напилась и решила прикурить от Вечного огня
Появились кадры ударов Израиля по Бейруту
Политолог ответил, может ли Словакия получить компенсацию за оружие Украине
В Таиланде высказались о дискриминации туристов по национальному признаку
Еще одного подростка арестовали по громкому делу об убийстве девочки
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.