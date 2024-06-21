Монеточка, Троянова и Эйдельман могут стать фигурантками уголовных дел Прокуратура потребовала возбудить дела против Монеточки, Трояновой и Эйдельман

Прокуратура Москвы направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовных дел в отношении актрисы Яны Трояновой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и историка Тамары Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), сообщила пресс-служба ведомства. Надзорный орган поставил ход процесссуальных проверок на контроль.

Ход процессуальных проверок, проводимых по постановлениям прокурора в отношении Трояновой, Гырдымовой, Эйдельман, а также принятие по их результатам решений о возбуждении уголовных дел на контроле в прокуратуре Москвы, — говорится в сообщении.

В частности, в отношении Монеточки могут возбудить уголовное дело за повторное нарушение закона об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Артистку ранее дважды штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в ее постах в социальных сетях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Прокуратура также обратила внимание на недавнее интервью Яны Трояновой, в котором она назвала заслуженным призыв убивать русских, в том числе детей. По словам Трояновой, Россия предала «меньшинство», которым она гордится. Звезда сериала «Ольга» заявила, что каждый русский заслуживает, когда ему кричат в лицо, что представителей его национальности надо убить. За это ей грозит уголовное дело по статье о возбуждении ненависти (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Тем временем Эйдельман заподозрили в явном неуважении ко Дню воинской славы России и Дню Победы из-за ее высказываний в передаче на ее авторском YouTube-канале. Прокуратура посчитала, что историк оскорбляет память защитников Отечества и призвала возбудить в ее отношении дело о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ).

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что Троянова может отправиться на шесть лет в колонию. При этом артистка находится за пределами РФ.