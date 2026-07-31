Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 07:19

Молоко, мука и горсть ягод — через час на столе солнышки: ватрушки, от которых не оттащить за уши

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти ватрушки — настоящее маленькое солнце на тарелке: круглые, румяные, с творожно-ягодной сердцевинкой и золотистой крошкой сверху. Готовятся они не так сложно, как кажется: тесто замешивается за 10 минут, пока поднимается — можно заняться своими делами, а потом остается только собрать и отправить в духовку.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 380 г, молоко — 200 мл, масло сливочное — 90 г, яйцо куриное — 2 шт., сахар-песок — 145 г, дрожжи сухие — 1 ч. л., соль — 1 щепотка, творог 8% — 200 г, желток яичный — 1 шт., сахар ванильный — 1 ч. л., ягоды свежие — 200 г.

Как готовлю

Сначала растапливаю сливочное масло, а муку просеиваю с солью и смешиваю с сахаром и дрожжами. Добавляю теплое молоко, яйцо и масло, вымешиваю тесто минут 10 — оно становится гладким и эластичным, затем накрываю пленкой и оставляю в тепле на час-полтора, пока не вырастет вдвое.

Тем временем смешиваю творог с желтком, сахаром и ванилью для начинки, а для штрейзеля растираю пальцами муку, сахар и мягкое масло в крошку.

Подошедшее тесто делю на 10 шариков, даю им отдохнуть еще полчаса, потом стаканом делаю углубления, смазываю края яйцом и заполняю творожной начинкой с ягодами. Сверху щедро посыпаю песочной крошкой — и в духовку на 20-25 минут при 190 градусах, пока не зарумянятся, а потом на решетку остывать.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Когда достал противень, честно замер — румяные, пухлые, с лопнувшей ягодой и золотистой крошкой сверху. Тесто получилось мягче облака, а штрейзель приятно похрустывал на зубах. Совет: дайте им остыть хотя бы минут 10, иначе творожная начинка поплывет.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы являемся свидетелями»: Киеву указали на ухудшение позиций в конфликте
На Netflix подали в суд за потерю жесткого диска с невышедшим фильмом
Новая схема поставок оружия Украине оказалась бесполезна
Восемь многоэтажек пострадали при атаке ВСУ на российский регион
Сомнолог развеял миф о влиянии расположения кровати на качество сна
«Огромный труд»: в Госдуме призвали платить родителям за воспитание детей
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Воронеж
Врач назвала главный признак повышенного уровня мочевой кислоты
Трамп заявил о планах своих советников на Украину
Нутрициолог ответила, как слезть с «эмоциональной иглы» сладкого
Предпринимателям рассказали о серьезной ошибке при импортозамещении ПО
Атака БПЛА на Волгоград 31 июля: что известно, удар по складу Wildberries
«Хотят дожать»: Мирошник предрек продолжение конфликта Зеленского с Западом
Удар ВСУ спровоцировал пожар на объекте Wildberries в Волгограде
РЖД осенью изменит правила перевозок пассажиров и багажа
Зоопсихолог ответила, нужно ли менять рацион пожилой кошки
Пожарные прояснили ситуацию с пострадавшими при пожаре на складе DNS
Врач назвала неочевидный симптом инсулинорезистентности
Глава РФПИ увидел конец Европы в Сеуте и сравнил его с падением империи
В РФ утвердили новые правила на изготовление кефира для детского питания
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.