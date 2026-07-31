Молоко, мука и горсть ягод — через час на столе солнышки: ватрушки, от которых не оттащить за уши

Молоко, мука и горсть ягод — через час на столе солнышки: ватрушки, от которых не оттащить за уши

Эти ватрушки — настоящее маленькое солнце на тарелке: круглые, румяные, с творожно-ягодной сердцевинкой и золотистой крошкой сверху. Готовятся они не так сложно, как кажется: тесто замешивается за 10 минут, пока поднимается — можно заняться своими делами, а потом остается только собрать и отправить в духовку.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 380 г, молоко — 200 мл, масло сливочное — 90 г, яйцо куриное — 2 шт., сахар-песок — 145 г, дрожжи сухие — 1 ч. л., соль — 1 щепотка, творог 8% — 200 г, желток яичный — 1 шт., сахар ванильный — 1 ч. л., ягоды свежие — 200 г.

Как готовлю

Сначала растапливаю сливочное масло, а муку просеиваю с солью и смешиваю с сахаром и дрожжами. Добавляю теплое молоко, яйцо и масло, вымешиваю тесто минут 10 — оно становится гладким и эластичным, затем накрываю пленкой и оставляю в тепле на час-полтора, пока не вырастет вдвое.

Тем временем смешиваю творог с желтком, сахаром и ванилью для начинки, а для штрейзеля растираю пальцами муку, сахар и мягкое масло в крошку.

Подошедшее тесто делю на 10 шариков, даю им отдохнуть еще полчаса, потом стаканом делаю углубления, смазываю края яйцом и заполняю творожной начинкой с ягодами. Сверху щедро посыпаю песочной крошкой — и в духовку на 20-25 минут при 190 градусах, пока не зарумянятся, а потом на решетку остывать.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Когда достал противень, честно замер — румяные, пухлые, с лопнувшей ягодой и золотистой крошкой сверху. Тесто получилось мягче облака, а штрейзель приятно похрустывал на зубах. Совет: дайте им остыть хотя бы минут 10, иначе творожная начинка поплывет.