https://static.news.ru/photo/fe69a50e-3d4c-11ea-9a2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Телеканал "Россия 1"

В новом выпуске шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» снялась 13-летняя девочка, которая призналась в беременности.

Дарья подробно рассказала о начале взаимоотношений со своим 10-летним бойфрендом. Молодая пара переписывалась, целовалась и придумывала друг для друга нежные имена. Однажды они остались у Вани и занялись сексом. Дети не предохранялись в надежде на то, что всё обойдётся.

Думали сначала, что у нее отравление какое-то, а на каникулах она и вовсе активность потеряла. Поняла, что это не с желудком что-то. Купила тест, и все выяснилось: призналась, что они с Ваней развлекались, — цитирует маму девочки «МК в Красноярске».

Ваня также принял участие в программе. Он подробно рассказал, как следил за тем, чтобы Даша тепло одевалась и не курила. Он также уверен, что у неё не может быть кого-то другого. Однако врачи утверждают, что мальчик в 10 лет может стать отцом только в случае раннего полового созревания.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение, совершённое с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста».