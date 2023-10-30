Мобильные операторы вернут россиянам полезную бесплатную функцию Мобильные операторы разрешат россиянам бесплатно раздавать интернет

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Мобильные операторы «Мегафон», «Билайн» и Теле2 отменят плату за раздачу интернета для абонентов, сообщили в пресс-службе Федерального антимонопольного агентства (ФАС). По данным ведомства, такое решение было принято после того, как руководство компаний получило соответствующее предупреждение. В ФАС считают, что взимание платы за раздачу интернет-трафика нарушает антимонопольное законодательство, так как абонентам навязывают невыгодные условия.

В сентябре 2023 года ведомство выдало «большой четвёрке» операторов («Мегафон», «Билайн», Tele2 и МТС. — NEWS.ru) сотовой связи предупреждения об отмене платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В результате трое из четырех операторов сообщили о готовности его исполнения, — говорится в сообщении.

Представители «Мегафона» заявили, что они отменили плату за раздачу интернет-трафика 23 октября. При этом отмечается, что в течение месяца в работе системы могут наблюдаться технические сбои. Tele2 отменит плату для новых абонентов с 22 ноября, а для всех остальных клиентов — с 19 декабря. «Билайн» же намерен выполнить требования ФАС до 1 декабря. В свою очередь представители МТС уведомили службу, что в действиях компании нет нарушений установленного законодательства.

Как сообщалось ранее, в 2024 году тарифы на домашний интернет могут вырасти примерно на 15%. Такого мнения придерживаются 44% руководителей интернет-провайдеров. Предполагается, что рост цен будет связан с дефицитом оборудования и падением платежеспособного спроса.