Мобилизованным предпринимателям объяснили, как сохранить бизнес Юрист Айвар: для сохранения бизнеса мобилизованным предпринимателям нужно найти управленца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мобилизованным предпринимателям нужно заранее позаботиться о судьбе своего бизнеса и найти замещающего директора или управленца, сообщила доктор юридических наук, почётный адвокат России Людмила Айвар. В беседе с «Радио 1» она отметила, что руководителю всегда можно найти замену.

Естественно, никто компенсировать руководителю убыток за время его отсутствия не будет. Самая непростая ситуация — когда компания состоит из одного человека, который ею руководит и в ней же работает. Как правило, это ИП. Человек работает сам на себя или у него есть подручные, не осведомлённые в тонкостях руководства компанией, — пояснила Айвар.

По словам юриста, если компания работает на основании Устава или Положения, в котором прописано, что в случае отсутствия гендиректора его полномочия исполняет какое-то лицо, и оно зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц как второе подписывающее лицо, этот человек может управлять компанией без доверенности. В случае, когда в компании зарегистрирован один работник, нужно сходить к нотариусу и оформить доверенность на другого человека.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ранее заявил, что в категорию приоритетных для мобилизации граждан входят специалисты в области медицины и прочие медработники, имеющие опыт участия в боевых действиях. По его словам, в период проведения военных действий на фронте нужны специалисты с большим стажем, в то время как неопытные медики призываться не будут.