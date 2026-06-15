Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 15:40

Многолетник для тени: в июне он розовый, в июле голубой, а в августе фиолетовый

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ели вы хотите растение, которое каждое лето будет удивлять вас сменой красок, посадите медуницу — цветок-хамелеон, который меняет цвет лепестков прямо на глазах.

Ее молодые, только что распустившиеся бутоны ярко-розовые, через несколько дней они становятся пурпурными, а затем приобретают насыщенный голубой или сине-фиолетовый оттенок.

В чем секрет? В клетках лепестков содержатся красящие вещества — антоцианы, которые меняют цвет в зависимости от кислотности клеточного сока: у молодых цветков сок кислый — они розовые, по мере старения кислотность снижается — лепестки синеют. Поскольку цветки распускаются и стареют постепенно, на одном растении можно одновременно увидеть розовые, сиреневые и синие соцветия.

Для дачи медуница хороша тем, что она многолетник — посадил один раз, и она будет радовать вас годами. Она предпочитает тень и полутень, идеально подходит для посадки под деревьями или у северной стены дома. К почвам нетребовательна, а размножается сама, не требуя от вас сложных пересадок.

Ранее был назван цветок, который не ест тля, не берет мучнистая роса, а цветет он розовыми шапками до октября.

Проверено редакцией
Читайте также
HR-эксперт объяснила, чем сотрудников привлекают неофициальные переработки
Общество
HR-эксперт объяснила, чем сотрудников привлекают неофициальные переработки
Россиян предупредили об опасных последствиях часовых бесед с чат-ботами
Общество
Россиян предупредили об опасных последствиях часовых бесед с чат-ботами
Агроном ответила, можно ли удобрять комнатные растения домашними средствами
Life Style
Агроном ответила, можно ли удобрять комнатные растения домашними средствами
Цветок, меняющий окраску за 3 дня — от кораллово-розового до кремового, ароматный, бутоны до 20 см
Общество
Цветок, меняющий окраску за 3 дня — от кораллово-розового до кремового, ароматный, бутоны до 20 см
Лунный календарь огородника на июнь-2026: инструмент агронома или развод?
Семья и жизнь
Лунный календарь огородника на июнь-2026: инструмент агронома или развод?
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одна страна заинтересовалась смартфонами с российской ОС
Наследница судоходной империи погибла в ЮАР при загадочных обстоятельствах
Вэнс раскрыл детали переговоров между США и Ираном
Крымчанин получил 17 лет за тайную работу на украинский ГУР
Сбежавшему из России рэперу увеличили штраф
Финляндия предъявила обвинения капитану судна Fitburg
«Пиар-ход»: депутат об обвинениях России в ударе по Киево-Печерской лавре
Стало известно о возможном крушении сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3
Психиатр поделилась способами уберечь себя от зависимости от гаджетов
Лавров напомнил, что власти Британии не помогли семье Николая Второго
Экс-форвард сборной Испании получил 8,5 года за сексуальное насилие
Командировка в Улан-Удэ обернулась исчезновением россиянки
Психолог дал советы, как замотивировать себя бросить курить
В Госдуме назвали главный нюанс электронной почтовой системы
Смерть матери, ДЦП, суды с Дрожжиной: как живет дочь Алексея Баталова
Косатки на Камчатке позировали туристам во время прогулки на лодке
Комфорт в деталях: какие мелочи делают дом по-настоящему уютным
Иран раскрыл новые условия судоходства в Ормузе
«Лужа крови, пакет»: токсикоман зарезал мальчика из-за продуктов
В Северном Бутово молния ослепила 12-летнего школьника
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.