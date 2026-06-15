Многолетник для тени: в июне он розовый, в июле голубой, а в августе фиолетовый

Многолетник для тени: в июне он розовый, в июле голубой, а в августе фиолетовый

Ели вы хотите растение, которое каждое лето будет удивлять вас сменой красок, посадите медуницу — цветок-хамелеон, который меняет цвет лепестков прямо на глазах.

Ее молодые, только что распустившиеся бутоны ярко-розовые, через несколько дней они становятся пурпурными, а затем приобретают насыщенный голубой или сине-фиолетовый оттенок.

В чем секрет? В клетках лепестков содержатся красящие вещества — антоцианы, которые меняют цвет в зависимости от кислотности клеточного сока: у молодых цветков сок кислый — они розовые, по мере старения кислотность снижается — лепестки синеют. Поскольку цветки распускаются и стареют постепенно, на одном растении можно одновременно увидеть розовые, сиреневые и синие соцветия.

Для дачи медуница хороша тем, что она многолетник — посадил один раз, и она будет радовать вас годами. Она предпочитает тень и полутень, идеально подходит для посадки под деревьями или у северной стены дома. К почвам нетребовательна, а размножается сама, не требуя от вас сложных пересадок.

Ранее был назван цветок, который не ест тля, не берет мучнистая роса, а цветет он розовыми шапками до октября.