Законопроект, позволяющий многодетным мужчинам досрочно выйти на пенсию, внёс в Государственную Думу РФ Госсовет Республики Удмуртия. Документ размещён в базе законодательной деятельности нижней палаты.
Главная цель вносимого законопроекта — симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Как ранее писал NEWS.ru, Общественная палата РФ провела мониторинг, в ходе которого выяснилось, что 74% российских семей поддерживают введение федерального отцовского капитала в размере 453 тысяч рублей.
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