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Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо развивать вузы в регионах, а не «раздувать» столичные университеты.

Об этом он сказал в ходе встречи со студентами в Сочи. Один из участников посетовал, что большинство способных абитуриентов уезжают поступать в вузы в крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург,...