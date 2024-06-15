«Хомячок вызывает много вопросов»: Мизулина нашла новую опасность Мизулина предложила запретить популярную игру с хомяком

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина задумалась о возможном запрете популярной в Telegram игры Hamster Kombat. В своем Telegram-канале она рассказала, что «хомячок вызывает много вопросов» из-за реакции детей.

В Тюмени ребенка из-за игры поместили в психиатрическую больницу — он ставил будильник и просыпался каждые три часа, чтобы тапать хомяка. А в Самаре подростка убило током, когда он играл: парень принимал ванну и подключил на зарядку телефон, чтобы продолжить кликать в приложении, — отметила Мизулина.

Также она оказалась шокирована тем, что игра популярна не только среди детей, но и среди взрослых. По словам Мизулиной, тренд распространился по всему СНГ, а в Узбекистане уже запретили игру. Она предупредила, что Hamster Kombat может стать причиной нервных срывов.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что вероятность разбогатеть на популярной в Telegram игре очень мала. По его словам, большинство игроков сможет в лучшем случае получить несколько сотен или пару тысяч рублей.

Парламентарий отметил, что пользователи тратят огромное количество времени на игру. Кроме того, такие приложения, как и криптовалюта, никак не регулируются финансовыми органами и государством, поэтому игроки не защищены от того, что все их заработки могут просто «сгореть», предупредил парламентарий.