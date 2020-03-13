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Директор Лиги безопасного Интернета и дочь депутата ГД Елены Мизулиной Екатерина опасается, что дети могут подумать об одобрении употребления наркотиков со стороны известных артистов. Причиной стало появление в Сети сайтов, которые используют бренд Black Star для рекламы запрещённых веществ.

По её словам, всё чаще продавцы наркотиков используют образы кумиров молодёжи, передаёт «Царьград».

Мы призываем артистов обратить внимание на эту ситуацию. Приглашаем их подключиться к совместной борьбе с распространением наркотиков среди детей, — подчеркнула она.

Активистка показала скриншоты портала, на котором музыканты, работающие или сотрудничавшие ранее с лейблом Black Star изображены рядом с веществами.

Как писал NEWS.ru, накануне полиция тайской провинции Чонбури арестовала гражданина России, просрочившего визу почти на пять лет. Правоохранители задержали 33-летнего Максима Курбатова, получив информацию о том, что он сбывает наркотики туристам.