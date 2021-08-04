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Митволь: Россияне могут не потянуть экологический налог на мясо

20:04, 04 августа 2021
Митволь: Россияне могут не потянуть экологический налог на мясо Фото: facebook.compr0tez
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Углеродный налог на мясо может стать неподъёмной нагрузкой для многих россиян. Об этом NEWS.ru заявил экс-замглавы Роспотребнадзора и общественный деятель в сфере экологии Олег Митволь.

По словам эксперта, углеродный налог — это хорошая идея сама по себе. Он есть в некоторых странах Европы. Однако ситуация в России имеет свою специфику.

Необходимо помнить, что мясо входит в продуктовую корзину. Удорожание мяса может быть непосильным для наших граждан и тогда будет уже не до борьбы с глобальным потеплением, — сказал Митволь.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что в России в скором времени может появиться налог на углеродный след, который затронет, в том числе и животноводство.

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