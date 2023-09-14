Пресс-служба прокуратуры Красноярского края сообщила, что экс-заместитель главы Росприроднадзора, глава совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий Олег Митволь, проходящий по делу о мошенничестве в размере 900 млн рублей, признал вину. Бывший чиновник сделал это в рамках досудебного соглашения.
Отмечается, что Митволь дал показания против руководителей правительства региона и попросил защитить членов его семьи.
Бывшего топ-менеджера Росприроднадзора задержали сотрудники ФСБ в аэропорту Внуково в июне 2022 года. Митволя обвиняют в хищении средств, выделенных государством на строительство метрополитена в Красноярске. По данным следствия, сотни миллионов рублей были выделены проектной организации, связанной с экс-чиновником.
В феврале 2023 года Митволь попал в тюремную больницу, после чего суд смягчил условия меры пресечения и отправил его из СИЗО под домашний арест в Красноярск.
Суд приговорил Олега Митволя к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, экс-чиновник должен вернуть государству 771 млн рублей.
Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press
Олег Митволь с женой, XII ежегодная церемония вручения премии «Золотой граммофон». Кремлевский дворец. Москва, 2007 год
Фото: Anna Salynskaya
Олег Митволь. Московская неделя моды. Показ мод Валентина Юдашкина в Гостином дворе, 2009 год
Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Олег Митволь (справа), Москва, торжественное открытие «Шахматных вечеров в Центральном доме литераторов Москвы. XXI (21) век». 2012 год
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
Олег Митволь, один из лидеров «Зеленого альянса», 2012 год
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Празднование 50-летия модельера Валентина Юдашкина в Гостином дворе, Олег Митволь с женой, 2013 год
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press
Олег Митволь, совместное заседание партии «Социал-демократы России» и «Альянса зеленых — Народной партии», 2014 год