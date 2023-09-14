Митволь признался в крупном мошенничестве: фото арестованного экс-чиновника

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Владивосток. Председатель российской экологической партии «Зеленые» Олег Митволь во время подачи документов для регистрации на повторных выборах губернатора Приморского края

Пресс-служба прокуратуры Красноярского края сообщила, что экс-заместитель главы Росприроднадзора, глава совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий Олег Митволь, проходящий по делу о мошенничестве в размере 900 млн рублей, признал вину. Бывший чиновник сделал это в рамках досудебного соглашения.

Отмечается, что Митволь дал показания против руководителей правительства региона и попросил защитить членов его семьи.

Бывшего топ-менеджера Росприроднадзора задержали сотрудники ФСБ в аэропорту Внуково в июне 2022 года. Митволя обвиняют в хищении средств, выделенных государством на строительство метрополитена в Красноярске. По данным следствия, сотни миллионов рублей были выделены проектной организации, связанной с экс-чиновником.

В феврале 2023 года Митволь попал в тюремную больницу, после чего суд смягчил условия меры пресечения и отправил его из СИЗО под домашний арест в Красноярск.

Суд приговорил Олега Митволя к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, экс-чиновник должен вернуть государству 771 млн рублей.