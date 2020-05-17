Митрополит Псковский установил порядок проведения служб с участием прихожан

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Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) провёл переговоры с властями региона и управлением Роспотребнадзора. По итогам беседы был установлен порядок проведения служб с участием прихожан.

Божественную литургию совершать на улице. Для этого настоятелям храмов необходимо позаботиться об изготовлении дополнительного престола... Для молящихся необходимо сделать разметку с сохранением дистанции между людьми 2–2,5 метра, — отметил митрополит.

Помимо этого, все сотрудники храмов и волонтёры должны обязательно использовать защитные маски и перчатки, передаёт РИА Новости.

Рекомендуем отложить совершение таинств Крещения и других таинств <...> на месяц в связи с тем, что распространённой практикой является присутствие крёстных и гостей из других регионов. Но если это необходимо, совершать таинства <...> внутри храма в присутствии не более пяти человек со строгим соблюдением всех санитарных предписаний, — подытожил Порховский.

NEWS.ru ранее писал, что в РПЦ призвали верующих не критиковать меры по борьбе с коронавирусом. С таким заявлением выступил глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Пантелеимон