Митрополит назвал введение QR-кодов «небогоугодным делом»

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил заявил телеканалу «Царьград», что не может назвать «повсеместное введение QR-кодов богоугодным делом». Он добавил, что в рамках религии Церковь должна принимать всех людей, независимо от их социального статуса. Соответствующая запись появилась в сообществе «Курганская епархия» во ВКонтакте.

Мы знаем, что заключённые в тюрьмах создают разные касты, от самых высоких до всеми презираемых. А сейчас нам предлагают разделять людей на привитых и непривитых, болевших и неболевших, имеющих QR-код и не имеющих его. С этим я как священнослужитель, как епископ согласиться не могу, — заявил митрополит.

Он согласился с мнением президента России Владимира Путина, что вакцинация должна быть добровольной. По мнению священнослужителя, там, где есть добровольность, «не может быть принуждения и ограничения конституционных прав».

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев заявил, что если медик выступает против введения системы QR-кодов, то его нельзя называть врачом. По мнению политика, введение QR-кодов не является ограничением, а представляет собой жёсткий санитарный контроль.