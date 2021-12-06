Депутат обозвал медиков «не врачами» за недоверие к QR-кодам

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев заявил, что если медик выступает против введения системы QR-кодов, то его нельзя называть врачом. По мнению политика, введение QR-кодов не является ограничением, а представляет собой жёсткий санитарный контроль. Об этом депутат рассказал в эфире телеканала «Дума ТВ».

Основная масса врачей поддержит эти инициативы. Врач, который не поддерживает эти инициативы, он не врач, — поделился Румянцев.

Он также добавил, что практически 100% непривитых россиян заболевают COVID-19. При этом риск подхватить инфекцию среди вакцинированных людей составляет всего 3–5%.

Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в своём Telegram-канале написал, что Россия ещё не готова к введению QR-кодов на транспорте. Для этого не хватает оборудования, покрытия сети и технической грамотности людей. Также он добавил, что экономика страны не переживёт этого.

Так он прокомментировал сообщение Аcсоциации туроператоров России, что 74% туристов могут отказаться от покупки авиа- и железнодорожных билетов, eсли QR-коды станут обязательными. Кроме того, авиаперевoзчики подсчитали, что после введения QR-кодов отрасль потеряет 90 млрд рублей только в первой половине 2022 года. Это обрушит всю отрасль, полагает он.