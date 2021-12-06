Лидер «Новых людей» выступил против контроля QR-кодов на транспорте

Россия ещё не готова к введению QR-кодов на транспорте. Не хватает оборудования, покрытия сети и технической грамотности людей. Об этом заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в своём Telegram-канале, добавив, что экономика страны не переживёт этого.

Нужно признать: Россия ещё и технически не готова к введению QR-кодов на транспорте. Не хватает оборудования, покрытия сети и технической грамотности людей. Наша экономика этого просто не переживёт, — заявил он.

Таким образом он прокомментировал сообщение Аcсоциации туроператоров России о том, что 74% туристов могут отказаться от покупки авиа- и железнодорожных билетов, eсли QR-коды станут обязательными. Кроме того, авиаперевoзчики подсчитали, что после введения QR-кодов отрасль потеряет 90 млрд рублей только в первой половине 2022 года. Это обрушит всю отрасль.

Кроме того, ограничения затронут и междугородние перевозки: поезда, электрички, автобусы. Многие не смогут доехать до места работы. Это приведёт и к усилению социальной напряжённости.

По мнению Нечаева, в связи с этим нужно уходить от политики запретов и ограничений.

Не все средства хороши в борьбе с пандемией, — резюмировал он.

Ранее Нечаев заявил, что для справедливой пенсионной реформы нужно провести общественное обсуждение, которого не было во время изменения пенсионного возраста в 2018 году.