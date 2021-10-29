Депутат-миллиардер Нечаев назвал условие справедливой пенсионной реформы

Вопрос пенсий в России требует большой проработки и дискуссии. Об этом в беседе с «Газетой.ru» сообщил лидер партии «Новые люди», депутат Госдумы Алексей Нечаев. По мнению парламентария, для справедливой пенсионной реформы нужно провести общественное обсуждение, которого не было во время изменения пенсионного возраста в 2018 году.

Это была не реформа, а просто повышение пенсионного возраста с оговорками. Всё принималось без широкого общественного обсуждения. Так не делается, здесь нужен общественный договор, — считает депутат.

По словам Нечаева, необходимо провести дискуссию в экспертных кругах, в элитах и на уровне общественности. Он напомнил, что коммунисты и «Справедливая Россия» во время избирательной кампании говорили, что они за возвращение прежнего возраста, однако при этом на выборах «люди ответили на это тем, что эсеры еле прошли в парламент».

Никто не верит, что при конституционном большинстве «Единой России» это можно отыграть. Это феномен, — подчеркнул Нечаев.

Алексей Нечаев является одним из самых богатых депутатов в новом составе Госдумы. Согласно декларации, у него на счету один миллиард рублей и ежегодный доход в размере 4,4 миллиарда рублей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены проводить какие-либо корректировки действующей пенсионной реформы.