Митрополит Илларион заявил, что в России строится полтора-два храма в день

https://static.news.ru/photo/1e9f1c78-8c85-11ea-bbb1-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Илларион Фото: hilarion.ru

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Илларион привёл статистику по строительству храмов в России.

По его словам, в России строится полтора два-храма в день. Митрополит подчеркнул, что данные о «трёх храмах в день» отражают динамику строительства храмов за последние 32 года.

В России, на Украине, в Белоруссии, Молдове и других странах всех вместе храмов Русской православной церкви сейчас около 40 тысяч, — заявил митрополит Илларион, занимающий пост председателя Синодального отдела внешний церковных связей Московского патриархата, в эфире телеканала «Россия 24».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в мае 2019 года рассказал журналистам, что за последние 10 лет в России было построено около 30 тысяч храмов.

NEWS.ru писал, что открытие главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот» перенесли на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Планировалось, что храм откроют 6 мая. В части церковной мозаики должен был быть фрагмент с изображением президента Владимира Путина и других чиновников, но позже художественный совет по строительству храма принял решение заменить его на изображение монахов с иконой Корсунской Богоматери, сообщает «Новая газета».