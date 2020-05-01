Путина с чиновниками на мозаике в храме Минобороны заменят на монахов

https://static.news.ru/photo/5d870e16-8b7f-11ea-9b5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В главном храме Вооруженных сил России создали новый эскиз мозаики после того, как был убран фрагмент с изображением президента Владимира Путина и других чиновников. Сюжет останется прежним, но вместо первых лиц государства там будут изображены монахи с иконой Корсунской Богоматери.

Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на источники издания, близкие к членам художественного совета по строительству храма. По их данным, также вместо надписи «Крымская весна» будет написано «Навеки с Россией».

Тем не менее, из содержания фрагмента всё же понятно, что он связан с событиями в Крыму, — уточнила «Новая газета».

О том, что мозаику с изображением Путина убрали из главного храма Вооруженных сил, сообщалось ранее 1 мая.

Помимо главы государства, на изначальном эскизе были изображены: министр обороны Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и начальника Генштаба ВС Валерий Герасимов.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент знает о мозаике с его изображением, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе. После чего в РПЦ сообщили, что учтут мнение главы государства на этот счёт.

Храм в русско-византийском стиле планируется построить к 2020 году на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», который располагается на 55-м км Минского шоссе. Храм будет украшен несколькими панно: на втором, посвящённом Параду Победы на Красной площади 1945 года, будет присутствовать портрет Иосифа Сталина, писал NEWS.ru.