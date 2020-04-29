Открытие Главного храма Вооружённых сил РФ перенесли из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/d46e843e-8ac9-11ea-936d-fa163e074e61_660.jpg Фото: hram.mil.ru

Открытие главного храма Вооружённых сил РФ в подмосковном парке «Патриот» перенесли на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).

Дата перенесена — это точно, на какое другое число — пока неизвестно до тех пор, пока не пройдёт пандемия и не будут сняты карантинные меры, — сообщил ТАСС епископ.

Ранее храм планировалось открыть 6 мая.

Как писал NEWS.ru, стены главного храма Вооружённых сил России планируется украсить мозаичными панно. В Сети появились снимки незаконченных мозаик. На одном из них можно без труда различить изображения президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Совфеда Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова. На втором панно, посвящённом Параду Победы на Красной площади 1945 года, виден портрет Иосифа Сталина. Ещё одно панно демонстрирует группу лиц и надпись: «Крым наш».

Храм в русско-византийском стиле, возведённый на пожертвования, расположен на 55-м км Минского шоссе. Он должен был открыться к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Высота его звонницы составляет 75 м, а протяжённость галереи «Дорога памяти» — 1418 м, по числу дней войны.