Митрополит Иларион объяснил, почему Иисус не мог быть чернокожим

https://static.news.ru/photo/dd93b518-c370-11ea-b52c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Meister des Wittingauer Altars

В Русской православной церкви не разделяют мнение архиепископа Кентерберийский Джастина Уэлби, который считает, что Христос был темнокожим. Заявление об этом духовный лидер англиканского сообщества сделал в разгар протестов против убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Если сейчас подобного рода риторика используется, чтобы примирить людей, принадлежащих к разным расам, то, может быть, за этим стоят какие-то благие намерения, но вряд ли мы можем подобного рода риторику использовать всерьёз, — заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире «Россия-24».

Гораздо правильнее, по его мнению, в тех странах, где происходят беспорядки на расовой почве, говорить о христианском учении, о прощении, о том, что не надо мстить за совершенное зло. Возвращаясь к теме цвета кожи Христа, митрополит напомнил, что существует множество теорий о том, кем был и откуда происходил Спаситель, но, согласно всем четырём Евангелиям, Он происходил из еврейского народа.

Какой у него был цвет кожи, мы этого не знаем, но предполагать, что он был тёмным, совершенно невозможно, поскольку он не был африканцем, а те люди, которые живут в том регионе, где проживал Иисус, имеют либо белую кожу, либо смуглую, — добавил митрополит.

При этом он отметил, что для христиан не имеет совершенно никакого значения, каким был цвет кожи у Христа, потому что его почитают как воплотившегося Бога.

28 июня архиепископа Кентерберийский опубликовал пост со своими любимыми изображениями Христа. На них Спаситель представилен как обладатель тёмного цвета кожи. Духовный лидер англиканского сообщества также объяснил, что поскольку Иисус был с Ближнего Востока, он «не был белым».

Через пару дней в Сент-Олбанском соборе английского графства Хартфордшир появилась картина с чернокожим Иисусом Христом. Она представляет собой вариацию фрески «Тайная вечеря». В РПЦ заявили, что в православных храмах таких полотен не появится, потому что такое изображение Спасителя противоречит церковным канонам

25 мая полицейские в Миннеаполисе (штат Миннесота) задержали 46-летнего Джорджа Флойда. Чернокожего американца заодозрили в подделке документов. Стражи порядка при задержании использовали грубый удушающий приём. В результате мужчина скончался. Это вызвало массовые протесты и беспорядки под лозунгом Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение»). Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации, писал NEWS.ru.

Акции солидарности с чернокожими прошли не только в США, но и в ряде других стран, включая Великобританию.