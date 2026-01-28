Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Митлоф с аппетитной глазурью: сочный рулет из говяжьего фарша. Секрет нежности — молоко и сухари. Изумительно!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рецепт — идеальный дуэт. Нежный, плотный мясной рулет сам по себе хорош, но именно сладковато-пряная глазурь из BBQ-соуса и горчицы создает тот самый фирменный контраст вкусов и красивый глянцевый загар.

Для митлофа беру 700 граммов говяжьего фарша самой мелкой фракции и выкладываю его в большую миску. Одну луковицу (около 150 г) очень мелко нарезаю или тру на терке. В отдельной мисочке заливаю 3 столовые ложки панировочных сухарей 150 мл молока и оставляю на 5 минут набухать. К фаршу добавляю размоченные сухари, лук, одно яйцо, 3 столовые ложки кетчупа, соль и черный перец по вкусу. Теперь самое важное: тщательно вымешиваю фарш руками не менее 3-5 минут, чтобы масса стала липкой, однородной и хорошо держала форму.

Противень застилаю бумагой для выпечки. Формирую из фарша на противне продолговатый рулет-батон длиной примерно 20-25 см. Ставлю в разогретую до 180°C духовку на 30 минут. Пока митлоф запекается, готовлю глазурь: смешиваю в миске 100 граммов соуса BBQ и 2 столовые ложки неострой горчицы (например, дижонской или медово-зернистой). Через 30 минут вынимаю рулет из духовки и густо смазываю его со всех сторон приготовленной глазурью. Возвращаю обратно в духовку еще на 20-25 минут, пока глазурь не запечется в красивую блестящую корочку, а сам митлоф не пропечется внутри. Даю готовому рулету отдохнуть 10 минут под фольгой, затем нарезаю на толстые ломтики и подаю.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

