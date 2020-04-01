https://static.news.ru/photo/eb3c559c-740d-11ea-a28a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

Дмитрий Костенников освобождён от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения РФ. Соотвествующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Освободить Костенникова Дмитрия Вячеславовича от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения Российской Федерации, — говорится в распоряжении, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Там уточняется, что Костенников покидает должность по собственному желанию. На этом месте он проработал семь лет.

Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин назначил первым замминистра транспорта главу Росавиации Александра Нерадько, который возглавлял ведомство с декабря 2009 года.