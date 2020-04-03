Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

https://static.news.ru/photo/849c9242-75a8-11ea-a310-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Утвердить прилагаемые правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, — говорится в постановлении.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу со дня его официального опубликования.

Согласно правилам, россияне обязаны выполнять решения правительства, правкомиссии по предупреждению ЧС и других должностных лиц, которые направлены на принятие мер по защите населения.

При введении режима ЧС граждане обязаны соблюдать общественный порядок, требования законодательства РФ о защите населения от чрезвычайной ситуации.

Жители РФ обязаны предъявлять документ, удостоверяющий личность, если это потребует уполномоченное лицо.

Россиянам запрещается «создавать условия, препятствующие и затрудняющие действия уполномоченных должностных лиц и работников общественного транспорта, заходить за ограждения, обозначающие зону ЧС или иную опасную зону, осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности».

Запрещается «распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации».

Кроме того, организации обязаны организовывать аварийно-спасательные работы на подведомственных объектах, а также приостанавливать свою деятельность, если будет существовать угроза безопасности работников и иных граждан.

Ранее правительство РФ получило возможность самостоятельно вводить режим чрезвычайной ситуации в стране. Соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин. Закон подготовлен в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с пандемией коронавируса.

Правительство будет осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, писал NEWS.ru.