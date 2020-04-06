Мишустин: сроки действия временных свидетельств ОМС будут продлены

Сроки действия временных свидетельств ОМС продлят на фоне ситуации с распространением коронавируса нового типа, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Он подчеркнул, что вся медицинская помощь по-прежнему осуществляется по полису. Сроки увеличены для тех, кто не успел завершить оформление или переоформление документа,
Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин заявил, что тесты на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) будут делать по ОМС.
На сегодняшний день в мире насчитывается 1 млн 275 тыс. 542 человека, инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985. За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен