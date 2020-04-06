Мишустин: сроки действия временных свидетельств ОМС будут продлены

https://static.news.ru/photo/8f77abd0-77eb-11ea-b7d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сроки действия временных свидетельств ОМС продлят на фоне ситуации с распространением коронавируса нового типа, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что вся медицинская помощь по-прежнему осуществляется по полису. Сроки увеличены для тех, кто не успел завершить оформление или переоформление документа, передаёт «Россия 24».

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин заявил, что тесты на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) будут делать по ОМС.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 млн 275 тыс. 542 человека, инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985. За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.