Мишустин согласился с необходимостью создания оперштабов для помощи пожилым

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею создания оперативных штабов, которые будут помогать пожилым людям с закупкой продуктов и лекарств в связи с коронавирусом.
На эти цели будет выделено 242 млн рублей. Организацией помощи пожилым занимаются «Волонтеры-медики».
Ситуация требует неравнодушного отношения от всех граждан, заявил премьер, сообщают «Известия».
NEWS.ru писал, что Минздрав запустит информационную систему учёта заболевших COVID-19. Сервис будет доступен для региональных властей и федеральных ведомств.
Напомним, за прошедшие сутки в Москве зарегистрировано 595 новых случаев коронавирусной инфекции. Почти половина заболевших — люди моложе 45 лет. Всего в столице в данный момент 2475 случаев инфицирования.
Всего в России 3548 человек заразились коронавирусом, более 230 человек выписаны из больниц, скончались 30 человек.