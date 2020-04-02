Мишустин согласился с необходимостью создания оперштабов для помощи пожилым

https://static.news.ru/photo/b6cc8e10-74c8-11ea-a0af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею создания оперативных штабов, которые будут помогать пожилым людям с закупкой продуктов и лекарств в связи с коронавирусом.

На эти цели будет выделено 242 млн рублей. Организацией помощи пожилым занимаются «Волонтеры-медики».

Ситуация требует неравнодушного отношения от всех граждан, заявил премьер, сообщают «Известия».

NEWS.ru писал, что Минздрав запустит информационную систему учёта заболевших COVID-19. Сервис будет доступен для региональных властей и федеральных ведомств.

Напомним, за прошедшие сутки в Москве зарегистрировано 595 новых случаев коронавирусной инфекции. Почти половина заболевших — люди моложе 45 лет. Всего в столице в данный момент 2475 случаев инфицирования.

Всего в России 3548 человек заразились коронавирусом, более 230 человек выписаны из больниц, скончались 30 человек.