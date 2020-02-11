https://static.news.ru/photo/e2da9b90-4cc4-11ea-b338-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что проблемы, с которыми сталкивается бизнес в стране, носят общую направленность, а заниматься ими нужно на системной основе.

Как передаёт ТАСС, глава правительства озвучил эти тезисы на встрече с предпринимателями Новгородской области. Мишустин отметил, что решил лично возглавить комиссию кабмина по вопросам развития малого и среднего бизнеса. Премьер-министр призвал региональных предпринимателей к совместной работе и назвал встречу, на которой присутствовал, «первым предварительным заседанием комиссии».

Ранее в феврале, как сообщал NEWS.ru, Михаил Мишустин обратился к министрам своего кабинета с просьбой не давать россиянам необоснованных обещаний. Глава правительства также попросил подчинённых не выделять средства резервного фонда на увеличение финансирования тех или иных расходов.