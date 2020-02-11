Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что проблемы, с которыми сталкивается бизнес в стране, носят общую направленность, а заниматься ими нужно на системной основе.
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Ранее в феврале, как сообщал NEWS.ru, Михаил Мишустин обратился к министрам своего кабинета с просьбой не давать россиянам необоснованных обещаний. Глава правительства также попросил подчинённых не выделять средства резервного фонда на увеличение финансирования тех или иных расходов.
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