Мишустин: российские тесты на COVID-19 получили все страны СНГ

https://static.news.ru/photo/2e72e9b8-2019-11eb-9155-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Тесты для диагностики коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) уже передали во все страны СНГ, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что Москва продолжит работу над поставками вакцин от COVID-19 за границу.

Хотел бы подтвердить готовность России помогать партнёрам по СНГ, делиться теми достижениями, которые есть. Российские тесты для диагностики уже переданы во все государства Содружества, — добавил политик.

Ситуация с пандемией в регионах РФ сложная и требует повышенного внимания, пишет ТАСС. По его словам, уровень заболеваемости остаётся высоким, медучреждения в отдельных субъектах загружены максимально.

Коронавирус мутирует, но данный процесс затрагивает лишь менее 1% генома вируса, поэтому инфекция не становится тяжелее. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он отметил, что сейчас в РФ каждый второй из трёх заразившихся COVID-19 переносит инфекцию бессимптомно или в лёгкой форме. Тяжёлых пациентов больше не становится, подчеркнул эксперт.

Медики впервые выявили свыше 20 тысяч новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, а именно 20 582. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 733 440. Из них умерли 29 887 (378 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 296 124 (16 955). На лечении находятся 407 429 граждан с подтверждённым COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее, как писал NEWS.ru, представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович назвала критическим нынешний этап пандемии коронавируса. В свою очередь американские учёные заявили, что COVID-19 стал более заразным из-за новых мутаций.