Мишустин: РФ будет осторожно смягчать ограничения из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/0d2d19be-a19c-11ea-916b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия будет очень осторожно смягчать ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Мы отмечаем снижение прироста числа заболевших. Эта позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения, но такие шаги пока мы делаем очень осторожно, — сказал он на заседании Совета глав правительств СНГ.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.

А 27 мая режим самоизоляции решили продлить до 14 июня. Об этом рассказал градоначальник. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Местные власти считают, что пока рано открывать музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.

Как ранее писал NEWS.ru, в Московской области отменяют запрет на посещение кладбищ при условии соблюдения социальной дистанции.