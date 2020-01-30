https://static.news.ru/photo/27ecfcf4-4343-11ea-81cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Huang Xiaobang/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о мероприятиях на границах РФ в связи с распространением коронавируса нового типа. В частности, он постановил закрыть границу на Дальнем Востоке.

Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о мероприятиях по закрытию границы в Даальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством, — цитирует премьера ТАСС.

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7 711. Официальные цифры 28 января звучали как 132 умерших и 5 974 заболевших.

Ранее, как писал NEWS.ru, Минздрав разработал и направил во все регионы России методические рекомендации по борьбе с коронавирусом нового типа. Они включают в себя меры по профилактике заболевания, методы диагностики и лечения заболевания.