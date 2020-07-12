Мишустин предложил продлить сроки реализации нацпроектов до 2030 года

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Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года.

Как отметил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, для достижения целей, обозначенных президентом в майских указах 2018 года, сейчас стране придётся работать в более жёстких бюджетных ограничениях.

По его словам, последствия пандемии коронавируса оказали влияние и на мировую экономику и на российскую. С одной стороны они подтолкнули развитие отдельных сегментов рынка, с другой - создали новые ограничения, замедлили рост, сократили доходы консолидированного бюджета.

Мы должны принимать это во внимание при установлении целевых показателей и определении темпов движения к ним. Возможно, продлить сроки достижения национальных целей, о чем вы сказали сегодня, до 2030 года, - цитирует Мишустина РИА Новости.

Премьер также считает, что необходимо максимально обеспечить их преемственность по отношению к тем целям развития, которые были определены 2 года назад.

В указе президента от 2018 года под названием «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» содержатся указания правительству, которому поручается принять меры «в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития» страны.

В документе в качестве национальных целей, в частности, называются: обеспечение устойчивого естественного роста численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, снижение в два раза уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, ускорение технологического развития, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых, сохранение инфляции на уровне не выше 4%.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство финансов РФ планирует сократить в следующие два года финансирование национальных проектов. Самые большие изменения ожидаются для нацпроекта «Демография», он лишится наиболее крупной суммы (почти 150 млрд рублей), которая в основном относится к пересмотру планов по поддержке семей с детьми.

По словам секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, большинство правонарушений, совершённых в ходе реализации национальных проектов, связаны с коррупцией. Среди подобных нарушений — несоблюдение правил проведения государственных закупок, фальсификация отчётов и оплата некачественных или невыполненных работ