Мишустин потребовал проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил провести проверку обоснованности цен на ПЦР-тесты в частных клиниках и коммерческих лабораториях. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Проверку будут проводить Роспотребнадзор и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). О результатах они должны отчитаться перед кабмином до 19 июля.

В сообщении отмечается, что тема цен на ПЦР-исследования обсуждалась на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом в конце июня. По словам Мишустина, жителей регионов сильно беспокоит то, что стоимость тестов растёт и при этом затягивается получение их результатов.

Ранее сообщалось, что россиянам, возвращающимся из-за границы, теперь нужно сдавать один ПЦР-тест на коронавирус вместо двух. Тем, кто привился от коронавируса или перенёс заболевание в последние полгода, исследование проходить не нужно вообще.

Власти Москвы приняли решение, согласно которому все случаи ОРВИ будут рассматриваться как коронавирус до получения отрицательных результатов ПЦР-теста. Таких пациентов отправят на самоизоляцию.