В Москве пациентов с ОРВИ обязали изолироваться

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что теперь все случаи ОРВИ будут рассматриваться как коронавирус до получения отрицательных результатов ПЦР-теста. Таких пациентов отправят на самоизоляцию, пишет ТАСС.

Кроме того, всем родственникам пациентов с ОРВИ будут проводить обязательное тестирование не только на само заражение коронавирусом, но и на антиген. До получения результатов гражданам придётся оставаться в режиме самоизоляции.

Ракова также заявила, что в Москве в восемь раз сократилось число нарушений режима самоизоляции для заражённых и их родственников. Этому поспособствовало отслеживание через приложение «Социальный мониторинг».

Мы спасли, думаю, сотни и тысячи жизней. И сегодняшний для нас новый вызов, новая задача — это массовая вакцинация, — сказала она.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице мощности резервных госпиталей не хватает для лечения всех пациентов с коронавирусом. Для того чтобы успевать за темпами распространения заболевания, ряд больниц приходится перепрофилировать для помощи заражённым.