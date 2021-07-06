Россияне будут сдавать только один ПЦР-тест при въезде в страну

Россиянам, въезжающим в Россию, теперь нужно сдавать один ПЦР-тест на коронавирус вместо двух. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора.

При наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесённом в последние шесть месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР <…> не требуется, — сообщается в документе.

Более того, завершившим вакцинацию или переболевшим COVID-19 россиянам при въезде в страну с 7 июля также не нужно проходить двойное ПЦР-тестирование. Результаты теста нужно ожидать в режиме изоляции по месту жительства.

Кроме того, как следует из постановления главного санитарного врача, граждане Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии и Туркмении при въезде в РФ смогут подтверждать ПЦP-тест через приложение «Путешествую без COVID-19».

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что теперь все случаи ОРВИ будут рассматриваться как коронавирус до получения отрицательных результатов ПЦР-теста. Таких пациентов отправят на самоизоляцию.