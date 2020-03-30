https://static.news.ru/photo/f559477e-725a-11ea-ae7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что во время распространения коронавируса основной задачей российского правительства является «работа на опережение».

По его словам, работы российских властей сейчас должна быть направлена на минимизирование распространения заболевания в стране. Он подчеркнул, что в режиме реального времени осуществляется мониторинг ситуации с COVID-19.

Кроме того, Мишустин заявил, что принятые руководством страны решения, призванные «максимально защитить людей», полностью оправданы, передаёт ТАСС.

Это дает определенные результаты, но сейчас главное не снижать этот тем и усилить работу, — сказал премьер-министр на оперативном совещании с вице-премьерами.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей субъектов РФ проработать введение в регионах карантинов, подобных тому, который был введён в столице.